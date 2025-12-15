¡Mostraron su respeto por el padre de Selena! Alicia Villarreal, Bronco y más celebridades, rindieron honores hacia Abraham Quintanilla

Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena y creador de ‘Los Dinos’. Así lo dio a conocer su hijo A.B. Quintanilla este sábado en redes sociales con un emotivo mensaje. muy emotivo. Entre otras cosas, Abraham Quintanilla se dedicó a salvaguardar el legado artístico de su hija liberando material inédito, escribiendo libros y más. Distintas celebridades rindieron homenaje en sus redes sociales.