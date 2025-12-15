¿Cambios en Venga La Alegría? Flor Rubio y Sergio Sepúlveda intercambiarían secciones para el 2026
De manera inesperada, Margarita McKenzie anticipó que el 2026 traerá grandes cambios en Venga La Alegría: Flor Rubio intercambiaría sección con Sergio Sepúlveda. ¿Será?
De manera inesperada, Margarita McKenzie anticipó que el 2026 traerá grandes cambios en Venga La Alegría: Flor Rubio intercambiaría sección con Sergio Sepúlveda, mientras que Kristal Silva dejaría su sección de belleza. ¿Será posible?