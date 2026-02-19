¿Colaboración con Belinda y Cazzu? Amanda Miguel revela nuevos proyectos musicales

Amanda Miguel defendió ‘a capa y espada’ la interpretación que Belinda hizo de 'Él me mintió', luego de que la cantante fuera criticada en redes sociales. Además de elogiar el trabajo de ‘Beli’, reveló que están por estrenar un tema producido por la icónica cantante argentina. Por otro lado, Amanda Miguel confesó que le gustaría hacer algo con Cazzu. ¡No pierdas detalle!