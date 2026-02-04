Lucía Méndez, Emmanuel, Mariana Yazbek y otras celebridades despidieron a Pedro Torres
Anoche se celebró una misa en honor al productor Pedro Torres, donde familiares, amigos y personalidades del espectáculo, despidieron a una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.
Anoche se celebró una misa en honor al productor Pedro Torres con sus cenizas presentes en una iglesia de Polanco en la CDMX. Familiares, amigos y personalidades del espectáculo, se dieron cita para rendir homenaje y despedirse de una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.