"¡Contenta de que se esté dando esto!”, Andrea Noli habla de la relación de Jorge Salinas con su hija Valentina

Luego de que Jorge Salinas reconociera en 2022 a Valentina, la hija que tuvo con Andrea Noli, la actriz se muestra feliz por la relación que construyen como padre e hija.

Luego de que Jorge Salinas reconociera en 2022 a Valentina, la hija que tuvo con Andrea Noli, y de que se supiera que habrían iniciado un acercamiento, Andra se muestra feliz por la relación que construyen como padre e hija. Además, de revelar lo tuvo que hacer para que el corazón de Valentina no se contaminara, la actriz compartió que por ahora está un poco alejada de su hija.

