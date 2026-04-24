Ángela Aguilar y Christian Nodal: Kunno filtra fotografías que dan fin a los rumores de separación

Kunno comparte fotografías de Ángela Aguilar y Nodal juntos, lo que estaría terminando con las especulaciones y rumores sobre una supuesta ruptura entre la pareja, esto luego del lanzamiento del video “Un Vals”. De acuerdo con las imágenes que se han compartido en redes sociales Ángela habría estado con Christian en Ciudad de México grabando en su disquera.