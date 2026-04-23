Ángela Aguilar NO asistió al concierto de Christian Nodal y él recibió flores de OTRA famosa en plena presentación
Se dice que Ángela Aguilar está enfocada en limpiar su imagen, por ello ya no acompaña a su esposo Christian Nodal a sus presentaciones, otras versiones apuntan a que atraviesan una crisis en su matrimonio.
Así se vivió el concierto de Christian Nodal, donde varios famosos estuvieron presentes, entre ellos, Adela Micha, quien le dio un hermoso presente al cantante. La ausencia de Ángela Aguilar dio mucho de qué hablar y además, Nodal cantó por primera vez en vivo el tema “El Vals”.