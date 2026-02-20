¿Por qué las buenas canciones no pegaron? Angélica María se sincera sobre los éxitos a lo largo de su trayectoria
Para Angélica María, sus casi 70 años de trayectoria han estado llenos de éxitos musicales, pero asegura que no todas sus canciones fueron valoradas. Esto reveló durante su gira ‘La Despedida’ al lado de Enrique Guzmán, llenando de recuerdos y nostalgia a todos los asistentes.