Angélica Vale revela si volvería a enamorarse luego de anunciar su divorcio

Angélica Vale revela como ha sido el proceso de su divorcio, noticia que anunció en la radio y la tomó por sorpresa. La actriz y cantante comparte como ha sido todo durante los últimos cinco meses y menciona si podría volver a enamorarse y tener una relación sentimental muy pronto. Por otro lado, revela cómo es actualmente su relación con el padre de sus hijos.