Angélica Vale revela si volvería a enamorarse luego de anunciar su divorcio
¿Se dará una segunda oportunidad en el amor? Angélica Vale revela detalles sobre su proceso de divorcio
Angélica Vale revela como ha sido el proceso de su divorcio, noticia que anunció en la radio y la tomó por sorpresa. La actriz y cantante comparte como ha sido todo durante los últimos cinco meses y menciona si podría volver a enamorarse y tener una relación sentimental muy pronto. Por otro lado, revela cómo es actualmente su relación con el padre de sus hijos.