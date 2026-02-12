inklusion logo Sitio accesible
¡El mejor regalo para este 14 de febrero! Aprende a hacer tarjetas sorpresas con materiales que tienes en casa

¡Demuestra tu amor con mucha creatividad y sin gastar mucho! Cecilio López nos enseñó a hacer románticas tarjetas sorpresa para regalar a tu pareja este 14 de febrero con materiales que ya tienes en casa. ¡Toma nota y prepárate para el Día del Amor y la Amistad!

