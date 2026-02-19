¡No abandonarán a su gente de Estados Unidos! Así aprovecharán la ‘pausa obligada’ Jorge Medina y Josi Cuen

inklusion logo Sitio accesible
Jorge Medina y Josi Cuen aclaran que pese a la cancelación de su gira en Estados Unidos por temas de visa de trabajo, no piensan abandonar a su gente que radica en aquel país. ¿Cómo aprovecharán esta pausa obligada? ¡Checa lo que revelaron!

