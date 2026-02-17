Arturo Carmona se pronuncia sobre la salud mental de Melenie Carmona y de su relación con Alicia Villarreal

Para Arturo Carmona, la salud emocional de su hija Melenie es prioridad; así lo dejó claro luego de que ella fuera blanco de críticas en redes sociales tras opinar de la actual relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández. Entre otras cosas, Arturo Carmona aclaró que aunque existe distancia entre Melenie y Alicia Villarreal, sí le preocupa lo que sucede alrededor, y reaccionó a las declaraciones de Cruz Martínez, con quien mantendrá su relación laboral.