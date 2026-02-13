Atentado cerca del Rancho El Soyate: versión oficial, rumores y el contundente mensaje que publicó Pepe Aguilar

La tarde de ayer se registró una balacera en las inmediaciones del Rancho El Soyate en Zacatecas, propiedad de Pepe Aguilar. Algunas versiones señalaron que el cantante se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo hacia la CDMX cuando, presuntamente, su equipo de seguridad fue atacado por sujetos armados. De acuerdo con aquellos reportes, el equipo de seguridad de Pepe Aguilar habría repelido la agresión. Sin embargo, otras versiones apuntaban a que el atentado habría sido contra Ángela Aguilar y Christian Nodal. Eventualmente, autoridades de Zacatecas confirmaron el atentado y compartieron los detalles alrededor. Más tarde, Pepe Aguilar emitió un mensaje. Aquí todos los detalles.