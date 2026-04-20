Bárbara Torres fue hospitalizada el día sábado; este es su estado de salud hoy 20 de abril
Después de haberse viralizado un video de Bárbara Torres en una ambulancia, su equipo de trabajo hizo un comunicado para informar sobre el estado de salud de la actriz.
Sabine Moussier explotó en contra de un reportero, quien se encontraba reportando lo que le pasó a Bárbara Torres afuera del hotel donde se hospedaba, mismo lugar en el que sufrió un desmayo. La actriz le pidió al reportero que dejará de grabar y le exigió que borrara el video que filmó.