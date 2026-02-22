Benditas Mujeres: ¿Buscamos inconscientemente a papá en nuestras parejas?

En Benditas Mujeres nuestra conductoras ponen sobre la mesa si nuestro padre influye mucho sobre cómo queremos que sea nuestra pareja sentimental, asimismo, el cómo queremos ser tratadas, sin embargo, esto también influye en las cosas que no queremos. De igual modo, se toco el punto sobre que estas decisiones también se ven influidas con el tiempo que vamos creciendo y madurando.