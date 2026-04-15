Benditas Mujeres: ¿En qué decisiones de tu vida han influido las redes sociales?

En la emisión de este sábado 11 de abril 2026, las Benditas Mujeres analizaron junto con Lis Vega cómo las redes sociales han influido en la toma de importantes decisiones de nuestra vida. Entre ellas se destaca decisiones que han sido para bien o para mal, muchas veces estos cambios de opinión son debido a la presión que existe en nuestro al rededor y que nos orillan a recurrir a ellas para también saber si estamos actuando en lo correcto.