Benditas Mujeres: La libertad como una decisión diaria

En Benditas Mujeres, la conversación de hoy gira en torno a la libertad real: esa que se construye cuando una mujer puede sostenerse económicamente, elegir estar sola sin culpa y tomar decisiones firmes en el trabajo y en la vida. La libertad, coinciden, no es solo hacer lo que se quiere, sino hacerse cargo de las elecciones propias, para ti ¿qué es la libertad?