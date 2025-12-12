Venga La Alegría | Programa 12 de diciembre Parte 2 | ¡El último boleto a la Final de Chef al Instante!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de diciembre 2025, parte 2: Eleazar sufre la ‘ley del hielo’ en La Granja VIP, el Sin Palabras nos regaló momentos inesperados para definir al ganador de la semana, todo lo que pasó en la última Semifinal de Chef al Instante entre Flor Rubio y Kristal Silva, los mejores juegos y mucha diversión.