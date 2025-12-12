inklusion logo Sitio accesible
¡Por el último boleto a la Final de Chef al Instante! Flor Rubio y Kristal Silva no defraudaron en su enfrentamiento... ¿o sí?

Flor Rubio y Kristal Silva cocinaron huevos ahogados con un ingrediente sorpresa... ¡bacalao! ¿Quién para quedarse con el último boleto a la Final de Chef al Instante?

Venga La Alegría

Flor Rubio y Kristal Silva se enfrentaron en la última Semifinal de Chef al Instante, donde cocinaron huevos ahogados con un ingrediente sorpresa... ¡bacalao! ¿Quién para quedarse con el último boleto a la Final de la aventura culinaria? ¡No pierdas detalle!

