Benditas Mujeres: ¿Quieres lucir como Belinda? Su odontóloga, Liliana Bueno, compartió los mejores tips para cuidar tu sonrisa

¿Cuál es la mejor rutina para mantener lo dientes naturales y sanos? ¿Es necesario dejar de tomar café para cuidar los dientes? ¿Existe la sonrisa perfecta? En Benditas Mujeres recibimos a la Dra. Liliana Bueno, odontóloga con más de treinta años de trayectoria, quien ha atendido a personalidades como Belinda, Cynthia Klitbo y más. ¡Ojo a los tips que nos reveló y a lo que contó de los accesorios en los dientes!