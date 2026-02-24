Benditas Mujeres: ¿Quieres lucir como Belinda? Su odontóloga, Liliana Bueno, compartió los mejores tips para cuidar tu sonrisa
El día de hoy en Benditas Mujeres, la odontóloga de Belinda nos compartió los mejores tips para lucir una sonrisa impecable con una adecuada higiene bucal.
¿Cuál es la mejor rutina para mantener lo dientes naturales y sanos? ¿Es necesario dejar de tomar café para cuidar los dientes? ¿Existe la sonrisa perfecta? En Benditas Mujeres recibimos a la Dra. Liliana Bueno, odontóloga con más de treinta años de trayectoria, quien ha atendido a personalidades como Belinda, Cynthia Klitbo y más. ¡Ojo a los tips que nos reveló y a lo que contó de los accesorios en los dientes!