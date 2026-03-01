Benditas Mujeres: ¿Preguntarle la edad a una mujer afecta?
¿Preguntar la edad a una mujer es realmente un tabú? Descubre cómo esta simple pregunta puede generar incomodidad o simplemente pasar desapercibida.
Aunque preguntar la edad puede parecer inofensivo, muchas mujeres lo perciben como una intrusión, sin embargo, actualmente muchas mujeres ya han normalizado decir su edad sin que les genere inseguridad. Asimismo, nuestras conductoras hablan sobre la seguridad que se genera cuando se cumplen años.