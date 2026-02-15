Benditas Mujeres: ¿Qué significa el amor y estar en pareja?

Nuestras conductoras de Venga la Alegría fin de semana hablan este 14 de febrero sobre ¿Qué es el amor y cómo se responde a cada tipo de este sentimiento?. También destacaron que el el amor verdadero no es solo aquel que te pone piel chinita o ilusión, es el que te enseña a tener paciencia, a ceder cuando hace falta, a transformarte sin perderte. y para ti ¿qué es el amor?