Benditas Mujeres: ¿Qué significa el amor y estar en pareja?
El amor no solo es el que se experimenta en pareja, es aquel motor que te levanta en los días más difíciles.
Nuestras conductoras de Venga la Alegría fin de semana hablan este 14 de febrero sobre ¿Qué es el amor y cómo se responde a cada tipo de este sentimiento?. También destacaron que el el amor verdadero no es solo aquel que te pone piel chinita o ilusión, es el que te enseña a tener paciencia, a ceder cuando hace falta, a transformarte sin perderte. y para ti ¿qué es el amor?