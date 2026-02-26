inklusion logo Sitio accesible
Benditas Mujeres: el recuento del conflicto legal que enfrenta Livia Brito tras la polémica con el fotógrafo Ernesto Zepeda

El día de hoy en Benditas Mujeres, repasamos el presente de las consecuencias legales que enfrenta Livia Brito tras la polémica con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Todo sobre las consecuencias legales que enfrenta Livia Brito por una fuerte polémica con el fotógrafo Ernesto Zepeda que inició hace más de seis años. Nicole y Ángel analizan todo desde el origen del altercado hasta las recientes declaraciones de la actriz ante la justicia mexicana. ¡No pierdas detalle!

