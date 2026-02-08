Benditas Mujeres: ¿Ser la esposa de alguien famoso es un peso o privilegio?

El peso de ser la esposa o novia de una figura pública va mucho más allá de los flashes y las alfombras rojas. La fama y el dinero abren puertas que de otra manera estarían cerradas, pero a cambio se pierde parte de la propia identidad. Estar cerca de la notoriedad es un privilegio que exige renuncias: elegir entre las oportunidades y la libertad de ser uno mismo.