Benditas Mujeres: ¿Ser la esposa de alguien famoso es un peso o privilegio?
Estar al lado de alguien famoso puede ser un camino lleno de privilegios, pero también de renuncias silenciosas.
El peso de ser la esposa o novia de una figura pública va mucho más allá de los flashes y las alfombras rojas. La fama y el dinero abren puertas que de otra manera estarían cerradas, pero a cambio se pierde parte de la propia identidad. Estar cerca de la notoriedad es un privilegio que exige renuncias: elegir entre las oportunidades y la libertad de ser uno mismo.