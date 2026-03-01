Benditas mujeres: Vivir juntos antes de casarse ¿amor o miedo al compromiso?
Vivir juntos antes o después del matrimonio sigue siendo un tema que divide opiniones y pone a prueba las creencias de cada pareja.
En Benditas mujeres nuestras conductoras debaten sobre vivir juntos antes o después del matrimonio, entre los puntos que se destaca es la convivencia previa puede ayudar a conocer a tu pareja en todos los aspectos y la forma de resolver conflictos y determinar si se continua con la relación, mientras que otros prefieren esperar al matrimonio para formalizar su compromiso.