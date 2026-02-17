inklusion logo Sitio accesible
¡Colágeno, calcio, magnesio y más! Estos son los beneficios nutrimentales del caldo de huesos

Venga La Alegría

¿Has escuchado que el caldo de huesos lo cura todo? La nutrióloga Paola Zarza Reynoso nos habló de los beneficios que este apapacho para el alma nos regala, traducido en una bomba de vitaminas. ¡Checa los ingredientes y la receta paso a paso!

