BTS en México: la regulación de boletos, el ARMY y la reventa

El revuelo que ha causado el regreso de BTS tras su pausa por servicio militar, ha impactado a las y los seguidores de la agrupación surcoreana. Y es que luego de la polémica que se generó por la venta de boletos para sus presentaciones en México, el ARMY habría tomado acciones que impulsaran la regulación de la venta de boletos. ¿Se debería legalizar la reventa en México? No pierdas detalle.