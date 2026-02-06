"¡Hay que tener mucho valor!”, Calibre 50 elogia el discurso de Bad Bunny por los latinos

Calibre 50 aplaude a Bad Bunny, quien aprovechó su reciente galardón para alzar la voz por los migrantes en Estados Unidos y las redadas que mantienen ‘al filo’ a los latinos. Además, el vocalista de la agrupación de regional mexicano se pronunció sobre las versiones de redadas en conciertos y centros de trabajo que han disparado el miedo de los paisanos a salir y asistir a eventos. ¿Cantar corridos les ha cerrado la puerta en Estados Unidos? Esto contestó Calibre 50.