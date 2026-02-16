¡Tremendo zafarrancho en Noches de Danzón! Carlos Bonavides compartió su particular visión de lo ocurrido

Lo que prometía ser una noche de gala, terminó en empujones y tensión. Aparentemente, un integrante de la producción de Noches de Danzón habría agredido sin explicación a un camarógrafo que grababa a Carlos Bonavides en plena alfombra roja, desatando un altercado que sorprendió a todos los presentes. Eventualmente, la producción dio la cara y Carlos Bonavides dio su particular punto de vista sobre el zafarrancho.