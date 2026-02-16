inklusion logo Sitio accesible
¡Tremendo zafarrancho en Noches de Danzón! Carlos Bonavides compartió su particular visión de lo ocurrido

Aparentemente, un integrante de la producción de Noches de Danzón habría agredido a un camarógrafo desatando un zafarrancho; Carlos Bonavides dio sus impresiones.

Lo que prometía ser una noche de gala, terminó en empujones y tensión. Aparentemente, un integrante de la producción de Noches de Danzón habría agredido sin explicación a un camarógrafo que grababa a Carlos Bonavides en plena alfombra roja, desatando un altercado que sorprendió a todos los presentes. Eventualmente, la producción dio la cara y Carlos Bonavides dio su particular punto de vista sobre el zafarrancho.

