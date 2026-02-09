"¡Aunque les explique van a pensar lo que quieren!”, Carlos Rivera responde a las críticas de su relación con Cynthia Rodríguez
Carlos Rivera responde a quienes critican su matrimonio con Cynthia Rodríguez y deja claro que su felicidad no está a discusión. Entre otras cosas, el cantante aseguró que el amor por su pareja está reflejado en sus canciones; así lo declaró en las mil representaciones de ‘Siete Veces Adiós’.