"¡Aunque les explique van a pensar lo que quieren!”, Carlos Rivera responde a las críticas de su relación con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera responde a quienes critican su matrimonio con Cynthia Rodríguez y deja claro que su felicidad no está a discusión. Entre otras cosas, el cantante aseguró que el amor por su pareja está reflejado en sus canciones; así lo declaró en las mil representaciones de ‘Siete Veces Adiós’.

