¡Se le juntó la chamba! Carlos Trejo y Alfredo Adame se dan con todo y aparece Diana Golden para apoyar al ‘Cazafantasmas’

Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron un encontronazo que terminó con un micrófono volando y la tensión al rojo vivo por todo lo que se dijeron durante la promoción de su pelea. Como era de esperarse, El ‘Golden Boy’ y el ‘Cazafantasmas’, hicieron una guerra de declaraciones previo al evento con versiones encontradas sobre distintos temas. Por si fuera poco, Diana Golden, expareja de Adame, apareció para apoyar a Carlos Trejo y para reclamarle a Alfredo Adame el dinero dinero que supuestamente le quedó deber por una demanda.