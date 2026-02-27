¡Acusaron a Carmelita! Carmen Salinas es señalada por presuntos actos satánicos y sus nietos la defienden

Tras haber sido mencionado el nombre de Carmen Salinas en un podcast y señalarla de presuntos actos satánicos, los nietos de la fallecida actriz salieron en su defensa; advierten que manchar la memoria de su abuela no puede quedar impune. Por otro lado, revelaron avances de la serie sobre la vida de Carmen Salinas. ¡Ojo a la actriz confirmada!