César Bono habló fuerte sobre Iván Aguilera y las restricciones para utilizar la música de Juan Gabriel

César Bono fue uno de los padrinos de la obra ‘Ni con ellas, ni sin ellas’, protagonizada por Cristián de la Fuente y Julio Camejo, donde el consagrado actor explicó cuál es su actual estado de salud y habló sobre las restricciones para utilizar la música de Juan Gabriel. ¡Ojo a lo que declaró sobre Iván Aguilera!