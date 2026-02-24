inklusion logo Sitio accesible
César Bono habló fuerte sobre Iván Aguilera y las restricciones para utilizar la música de Juan Gabriel

César Bono explicó cuál es su actual estado de salud y habló sobre las restricciones para utilizar la música de Juan Gabriel. ¡Ojo a lo que declaró sobre Iván Aguilera!

Venga La Alegría

César Bono fue uno de los padrinos de la obra ‘Ni con ellas, ni sin ellas’, protagonizada por Cristián de la Fuente y Julio Camejo, donde el consagrado actor explicó cuál es su actual estado de salud y habló sobre las restricciones para utilizar la música de Juan Gabriel. ¡Ojo a lo que declaró sobre Iván Aguilera!

