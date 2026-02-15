inklusion logo Sitio accesible
De chino, mole y pozole: Pasta para solteros, ideal para festejar el Día del Amor y la Amistad sin pareja

Hoy aprenderemos a cocinar una deliciosa pasta para solteros, ideal para aquellos que no tienen pareja y no les gusta ensuciar muchos trastes.

Venga La Alegría

En la emisión de este 14 de febrero 2026 el chef Ismael Zhu L nos enseña a preparar una deliciosa pasta para solteros, una comida que es ideal para aquellos que no festejarán este día del amor acompañado, los principales ingredientes es pasta de tornillo, pollo y queso parmesano, lista para cocinarse en cuestión de minutos.

