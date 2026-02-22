De chino, mole y pozole: pollo con limón y chimichurri
En Venga la Alegría fin de semana aprende los mejores secretos para preparar un platillo que parece de un lujoso restaurante pero con las tres B, bueno, bonito y barato.
Aprende a prepara una deliciosa receta de pollito con limón y chimichurri con los mejores consejos del Ismael Zhu Li, todos los ingredientes y condimentos están al alcance de tu mano, con este platillo conquistaras a tu familia y pasarás un domingo lleno de felicitaciones por la exquisitez de esta preparación.