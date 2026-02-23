inklusion logo Sitio accesible
Clave Nueva sufre aparatoso incendio en su camión rumbo a Austin, Texas

La banda sinaloense Clave Nueva sufrió una historia de terror en Estados Unidos luego del incendio que sufrió su camión mientras se dirigían a Austin, Texas. Aquí toda la información.

Venga La Alegría

La banda sinaloense Clave Nueva sufrió una historia de terror en Estados Unidos luego de que se quemara su camión por completo mientras se dirigían a Austin, Texas. Aquí las impactantes imágenes del incendio que inició en el motor del transporte.

