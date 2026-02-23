Clave Nueva sufre aparatoso incendio en su camión rumbo a Austin, Texas
La banda sinaloense Clave Nueva sufrió una historia de terror en Estados Unidos luego del incendio que sufrió su camión mientras se dirigían a Austin, Texas. Aquí toda la información.
