Así mostró su apoyo Ernesto D’Alessio a su cuñada Marichelo tras su separación de Jorge
Ernesto D’Alessio y su cuñada Marichelo ya tuvieron contacto luego de que se diera a conocer que la actriz y su hermano Jorge atraviesan por una crisis matrimonial.
Ernesto D’Alessio y su cuñada Marichelo ya tuvieron contacto luego de que se diera a conocer que la actriz y su hermano Jorge atraviesan por una crisis matrimonial. Así, el cantante le reiteró su apoyo y cariño a la hermana de Anahí y explicó por qué se mantiene al margen.