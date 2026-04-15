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Así mostró su apoyo Ernesto D’Alessio a su cuñada Marichelo tras su separación de Jorge

Ernesto D’Alessio y su cuñada Marichelo ya tuvieron contacto luego de que se diera a conocer que la actriz y su hermano Jorge atraviesan por una crisis matrimonial.

Ernesto D’Alessio y su cuñada Marichelo ya tuvieron contacto luego de que se diera a conocer que la actriz y su hermano Jorge atraviesan por una crisis matrimonial. Así, el cantante le reiteró su apoyo y cariño a la hermana de Anahí y explicó por qué se mantiene al margen.

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