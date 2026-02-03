¿Cómo se puede diagnosticar y evitar la osteopenia y la osteoporosis? Esto explicó el ginecólogo Dr. Néstor Jesús Hernández

¿Quiénes están en riesgo? Muchas mujeres no saben que después de los 40 años, la masa ósea comienza a disminuir de manera natural y es cuando la osteopenia y la osteoporosis pueden avanzar sin dar señales hasta que aparece una fractura. ¿Cómo se diagnostica? El ginecólogo Dr. Néstor Jesús Hernández despejó todas las dudas.