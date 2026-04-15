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¡Así se vivió el casting de MasterChef 24/7 en VLA!

Kristal Silva, Rahmar, Ismael Zhu y las grandes personalidades de la cocina más famosa de México, nos mostraron cómo se vivió en el casting presencial de MasterChef 24/7.

Kristal Silva, Rahmar, Ismael Zhu y las grandes personalidades de la cocina más famosa de México, nos mostraron parte del gran ambiente que se vivió en el casting presencial de MasterChef 24/7. ¿Será que la vida de alguno de ellos está por cambiar? ¡Ojo a los platillos y a los comentarios de los reconocidos chefs!

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