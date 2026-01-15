inklusion logo Sitio accesible
¿Sueños premonitorios o pesadillas? La especialista en esoterismo Dianita Secreto de Bruja despejó todas las dudas

¿Es posible soñar con eventos que van a suceder? ¿Es un don? ¿Has escuchado que hay personas que sueñan cosas y luego les suceden? Dianita Secreto de Bruja, especialista en esoterismo, nos visitó para despejar todas las dudas sobre los sueños premonitorios.

