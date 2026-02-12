BTS en México: ¿Cómo nació el amor por BTS y el K-pop en México? Esto es lo que debes saber

El esperado regreso de BTS a México generó una batalla campal entre sus fans, la boletera y la promotora de entretenimiento a cargo de los conciertos de la famosa agrupación de K-pop en México, pues la preventa de boletos generó una fuerte reacción negativa entre las ‘ARMY’, quienes buscaban entradas para ver a sus ídolos en mayo. Pero, ¿cómo nació el amor desmedido por BTS y el K-pop? Así lo explica el embajador cultural de México en Corea Christian Burgos.