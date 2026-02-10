¿Cómo recuperar la intimidad después de tener hijos? La sexóloga Mónica Zarazúa nos compartió interesantes tips y consejos

¿Realmente cambia la dinámica sexual después de tener hijos? ¿Cuánto tiempo después de tener hijos se puede reactivar la dinámica sexual? En Mesa de Sexo, la psicóloga y sexóloga Mónica Zarazúa nos compartió tips y consejos para recuperar la intimidad después de convertirse en papás y mamás. ¡Toma nota y comparte!