¿Cómo se repartió la herencia de Paquita la del Barrio? Su asistente revela los detalles

Al cumplirse un año de su fallecimiento, se celebró una misa en memoria de Paquita la del Barrio en una iglesia de Polanco. Francisco Torres, quien fuera su asistente, desmintió un distanciamiento entre los herederos de la fallecida cantante como se ha difundido en distintos medios y detalló cómo se llevó la sucesión testamentaria. Pero, ¿qué pasará con ‘Casa Paquita’? Esto contó Francisco Torres sobre la herencia de Paquita la del Barrio.