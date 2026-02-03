inklusion logo Sitio accesible
“Empiezan a escasear los buenos papeles”, Juan Ferrara confirma su retiro

Pese a que muchos tenía la esperanza de seguir viéndolo en escena, Juan Ferrara se encuentra firme en su decisión de retirarse. Pero no se va del todo y aclara que su salida de los escenarios obedece a otros planes. ¿Qué postura toma Juan Ferrara ante la ola de actores-influencers?

