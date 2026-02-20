¡Malformaciones, trastornos del habla y más! Estas son las consecuencias del inapropiado uso del chupón y biberón

¿Sabías que un chupón o un biberón tiene un impacto importante en la salud de nuestros hijos? Javier Hernández Guerreiro y Jorge Miguel Karam, odontólogo y pediatra, respectivamente, nos visitaron para aclarar todas las dudas en pro del bienestar de nuestros pequeños. ¡Ojo con las malformaciones, los problemas en el habla y otros padecimientos derivados!