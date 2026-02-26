inklusion logo Sitio accesible
“La popularidad ahora se mide del tamaño del escándalo”, Coque Muñiz reacciona a la polémica de Cazzu, Nodal, “Rosita” y Rauw Alejandro

Coque Muñiz reaccionó al escándalo que detonó “Rosita” de Rauw Alejandro y que enfrentó a Nodal y a Cazzu; habló fuerte sobre la popularidad, los escándalos, las trayectorias y más.

Coque Muñiz reaccionó al escándalo mediático que detonó “Rosita” de Rauw Alejandro y que enfrentó a Nodal y a Cazzu. Entre otras cosas, se pronunció sobre la popularidad, los escándalos, las trayectorias y más. Por otro lado, bromeó sobre quién será su invitado esta noche en ‘Despechados’ y compartió la razón por la que se propuso bajar de peso.

