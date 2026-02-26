¿Por egos o por parejas? Cristián de la Fuente habla del supuesto encontronazo con Arturo Carmona
A meses del supuesto encontronazo con Arturo Carmona, Cristián de la Fuente aclaró que la situación no fue tan acalorada como se reportó en diversos medios.
A meses del supuesto encontronazo con Arturo Carmona durante las funciones de Perfume de Gardenia, Cristián de la Fuente aclaró que la situación no fue tan acalorada como se reportó en diversos medios. ¿Fue lucha de egos sobre el escenario? Esto fue lo que contó el actor chileno.