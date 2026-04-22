Cuando los hijos se convierten en los niñeros de los papás: Experiencias de los conductores
El día de hoy en “El club de los corazones rotos”, los conductores compartieron su sentir sobre cómo es fungir con la responsabilidad de cuidar y proteger a sus padres.
Nuestros conductores hablan sobre cómo han sobrellevado la protección con sus padres, desde motivarlos para que vayan al doctor, cuiden de su salud hasta que coman bien. Además de la paciencia que se debe de tener para tal vez recibir un NO.