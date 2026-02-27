inklusion logo Sitio accesible
"¡Es una persona icónica!”, Cumbia Pedregal, nietos de María Victoria, revelaron cómo fue la celebración de cumpleaños de la consagrada actriz

María Victoria festejó un año más de vida rodeada de su familia y, en entrevista con los integrantes de Cumbia Pedregal, compartieron cómo celebraron a su famosa abuela. ¿Por qué fue una celebración íntima? Los nietos de la celebridad revelaron todos los detalles del festejo cumpleañero.

