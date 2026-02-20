¡La mordió! Daniela González explica cómo fue la agresión de ‘Lady Naucalpan’
Esta mañana, Daniela González Torres, la ciclista agredida y mordida por la llamada ‘Lady Naucalpan’, nos visitó para explicar con detalle lo que ocurrió en el altercado que se viralizó. ¿Cómo se comportó la policía? Este es el testimonio de Daniela González Torres, quien comparte una interesante reflexión.